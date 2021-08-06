Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı! Burak Kapacak transferi bitti

Fenerbahçe, Süper Lig devlerinin ve Avrupa'nın gözdesi genç yeteneği kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler'in, Bursaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu için Yeşil-Beyazlı kulübe yaklaşık 2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.
Burak Kapacak ve Menajeri Necdet Ergezen resmi sözleşme imzalamak için Fenerbahçe Kulüp binasına geldi ve transfer resmen sonuçlandı. Transfer için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Bursaspor altyapısından yetişen yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.