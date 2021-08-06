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    • 06.08.2021 17:04
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    Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı! Burak Kapacak transferi bitti

    Süper Lig hazırlıklarını yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ın ardından genç bir isimle daha sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Bursaspor forması giyen Burak Kapacak transferini bitirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe genç yıldızın transferini bitirdi

    Fenerbahçe, Süper Lig devlerinin ve Avrupa'nın gözdesi genç yeteneği kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler'in, Bursaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu için Yeşil-Beyazlı kulübe yaklaşık 2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.

    Burak Kapacak ve Menajeri Necdet Ergezen resmi sözleşme imzalamak için Fenerbahçe Kulüp binasına geldi ve transfer resmen sonuçlandı. Transfer için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

    Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Bursaspor altyapısından yetişen yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
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        Haberler Spor Fenerbahçe genç yıldızla anlaştı! Burak Kapacak transferi bitti