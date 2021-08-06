Son dakika: Fenerbahçe Burak Kapacak transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe daha önce takvim.com.tr'nin duyurduğu Burak Kapacak transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Burak Kapacak transferini saatler öncesinden duyurmuştu.
Sarı-Lacivertliler'in, Bursaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu için Yeşil-Beyazlı kulübe yaklaşık 2 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.
Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Bursaspor altyapısından yetişen yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.