Fenerbahçe'de şimdi de Caulker krizi! Pereira istemedi Ali Koç itiraz etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira bugün şok bir karar alarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bıraktı. Yönetim de resmi sitede yaptığı açıklamada, iki futbolcunun artık takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
Ancak takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Pereira'nın kadro dışı bırakma kararı aldığı bir isim daha var. Bu isim, kısa süre önce Alanyaspor'dan transfer edilen Steven Caulker.
Portekizli teknik adamın İngiliz stoperi beğenmediğini ve takımda düşünmediği yine takvim.com.tr sizlere duyurmuştu. Dün gelen bilgilere göre Pereira'nın yönetime verdiği listede Caulker da yer alıyor. Ancak Başkan Ali Koç'un bu duruma karşı çıktığı ve Portekizli hocadan kararını yeniden gözden geçirmesini istediği belirlendi.