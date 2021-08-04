Fenerbahçe'de şimdi de Caulker krizi! Pereira istemedi Ali Koç itiraz etti





Ali Koç'un Caulker'ın yeni transfer edilmesinden dolayı en azından yedek olarak takımda kalması yönünde Pereira'dan istekte bulunduğu ifade ediliyor. Ancak tecrübeli hocanın Caulker konusunda kararı olduğu ve bu durumun yönetimle arasında kriz yaratabileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN