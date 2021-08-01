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Haberler Spor Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor

Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor

Fenerbahçe'nin teknik director Vitor Pereira'nın imzasından önce kadrosuna kattığı Steven Caulker ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Buna göre Pereira'nın 3-4-3 sistemine Caulker uymuyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
01.08.2021 15:56 - Son Güncelleme: 01.08.2021 15:56
Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın göreve geldikten sonra hazırlık maçlarında yeteri kadar şans vermediği Steven Caulker'ın performansından memnun olmadığı ve İngiliz stoperin oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemine uymadığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor

Üçlü savunmanın göbeğinde Atilla Szalai'ye şans veren Pereira'nın Caulker'ı kendi sistemi için ağır bulduğu ve bu sebeple İngiliz stoperi geri planda tuttuğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Caulker'ın da mevcut durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor

İki sezon Alanyaspor'da forma giydikten sonra Temmuz ayında Fenerbahçe'ye imza atan Steven Caulker, Süper Lig'de oynadığı 71 maçta 5 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Fenerbahçe’de şoke eden Caulker iddiası! Sisteme uymuyor