Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de istenmeyen adam Steven Caulker!

    F.Bahçe’nin hocası Pereira, İngiliz stoperi ağır bulduğu için oynatmıyor. Göreve gelmeden transfer edilen Caulker ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

    İstenmeyen adam Steven Caulker!
    F.Bahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira'nın imzasından önce kadrosuna kattığı Steven Caulker ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Vitor Pereira'nın göreve geldikten sonra hazırlık maçlarında yeteri kadar şans vermediği Steven Caulker'ın performansından memnun olmadığı ve İngiliz stoperin oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemine uymadığı öne sürüldü... Üçlü savunmanın göbeğinde Atilla Szalai'ye şans veren Pereira'nın Caulker'ı kendi sistemi için ağır bulduğu ve bu sebeple İngiliz stoperi geri planda tuttuğu iddia ediliyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Caulker'ın da mevcut durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

    haberin devamı


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yangınlarla mücadele! Bakan son durumu açıkladı
    Haberler Spor Fenerbahçe'de istenmeyen adam Steven Caulker!