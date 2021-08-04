Sörloth’tan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber!

Süper Lig'de iki sezon önce gol kralı olan Alexander Sörloth'tan iki dev kulübümüze kötü haber geldi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor, oyuncuyu yeni sezon öncesinde kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyordu.
TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Alman Ligi ekibi Leipzig, Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eintracht Frankfurt'tan gelen kiralama taleplerini reddettiğini açıkladı.
LEIPZIG'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Leipzig oyuncu için 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti bekliyor.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Sörloth, 24 golle krallık sıralamasında en üstte yer almıştı. Sonrasında ise Leipzig'in yolunu tuttu.