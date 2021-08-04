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    • 04.08.2021 17:54
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    Sörloth’tan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber!

    Son dakik transfer haberleri... Bir dönem Trabzonspor forması ile Süper Lig'de fırtınalar estiren Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kötü haber geldi. Alman Ligi ekibi Leipzig, Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eintracht Frankfurt’tan gelen kiralama taleplerini reddettiğini açıkladı. Leipzig oyuncu için 20 milyon Euro’luk bonservis ücreti bekliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Sörloth’tan kötü haber!

    Süper Lig'de iki sezon önce gol kralı olan Alexander Sörloth'tan iki dev kulübümüze kötü haber geldi.

    Fenerbahçe ve Trabzonspor, oyuncuyu yeni sezon öncesinde kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyordu.

    TEKLİFLER REDDEDİLDİ
    Alman Ligi ekibi Leipzig, Norveçli yıldız golcü Alexander Sörloth için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Eintracht Frankfurt'tan gelen kiralama taleplerini reddettiğini açıkladı.

    LEIPZIG'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
    Leipzig oyuncu için 20 milyon Euro'luk bonservis ücreti bekliyor.

    2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Sörloth, 24 golle krallık sıralamasında en üstte yer almıştı. Sonrasında ise Leipzig'in yolunu tuttu.

        Bu transferden İngiliz ekibi Crystal Palace ve Trabzonspor 10'ar milyon Euro bonservis ücreti kazanmıştı. Alman kulübü de ancak aldığı fiyatın karşılanması halinde oyuncusunun gidişine izin verme kararı aldı.

        Norveçli yıldız üstün fiziği ve bitiriciliğiyle Süper Lig'e çok uygun bir santrfor olduğunu kanıtladı…

        İngiltere Premier Ligi'nde başarılı olamayan Sörloth, geçen sezon Leipzig'de de çok etkili bir performans sergileyememişti.

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