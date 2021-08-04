SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

GÖKHAN GÖNÜL'LE BERABER GELMİŞTİ... BİR AYRILIK DAHA MI?

Caner Erkin'le ilgili alınan bu karar kafaları karıştırırken oyuncunun yeni sezonda takım kadrosunda yer alma ihtimali de zayıfladı. Caner Erkin 2020 / 21 sezonu başında Gökhan Gönül'le birlikte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tartışmalı transfer süreci sonrası yeniden eski takımına dönen Erkin bu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyerken bunların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.