Filenin Sultanları, Rusya'yı yendi ve grup 3.'sü olarak çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi. Ay-Yıldızlılar ilk seti 25-21 kaybetti ve Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti. 2. sette 16-9 geriye düşen Sultanlar seti 25-23 kazanarak durumu eşitledi.

MERYEM BOZ DÖKTÜRDÜ

Üçüncü sette Meryem Boz'un sayılarıyla etkili olan Milliler, 15-13'lük üstünlük kurdu. Setin sonunda iyi servis atan Ay-Yıldızlı ekip, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Rusya Olimpiyat Komitesi 4. seti 25-15'lik skorla rahat kazandı.

RAKİBİMİZ GÜNEY KORE

Final setine iyi başlayan Türkiye saha değişimine 8-3 önde girdi. Ay-yıldızlılar, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı. Milli Takımımız çeyrek finalde Güney Kore ile mücadele edecek. Tarihi maç 4 Ağustos'ta TSİ 03.00'te oynanacak.

ACILARI AZALIYORSA NE MUTLU BİZE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, "Aklımız yangınla mücadele eden ülkemizde. Onların birkaç saatliğine de olsa aklını voleybola verdirip acılarını unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Hepimizin kalbi, aklı ülkemizde" dedi.

SAVAŞARAK KAZANDIK

A Milli kadın Voleybol Takımı'nın hocasıi Guidetti, "Oyuncularım savaşarak hatta maçın sonunda kanlarını dökecek kadar mücadele ederek kazandılar" dedi.