Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.08.2021 06:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 11:38
    ABONE OL

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Ferhat Arıcan paralel barda olimpiyat üçüncüsü oldu

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı. Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı. Erkekler artistik cimnastikte Ferhat Arıcan paralel bar finalinde olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı.

    AA
    Ferhat Arıcan olimpiyatta tarih yazdı!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



    FERHAT BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
    Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

    RAMİL GULİYEV YARI FİNALE ÇIKTI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı.

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.

        Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

        Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

        200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

        400 METREDE ENGELLEDİ 6. OLDU
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.

        Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

        Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.

        Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.

        Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.


        EDA TUĞSUZ FİNALE KALDI
        Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı.

        İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi.

        Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.

        Milli sporcu, cirit atma finalinde 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de yarışacak.


            ÜÇ ADIM ATLAMADA MİLLİ ATLET NECATİ ER FİNALE YÜKSELDİ
            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.

            Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

            Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

            Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.


            OYUNLARI 8. SIRADA TAMAMLADI
            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde yelkende Türkiye'yi temsil eden Alican Kaynar, oyunları 8. sırada tamamladı.

            Finn sınıfındaki ilk 10 yarışında elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkan Alican, final yarışını 5. sırada tamamladı. Olimpiyat mücadelesini tamamlayan Alican Kaynar, genel sıralamada ise 8. oldu.


            YELKENDE 470 SINIFINDA ATEŞ-DENİZ ÇINAR KARDEŞLER YARIN MADALYA MÜCADELESİNE KATILMAYA HAK KAZANDI
            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.

            Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

            Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.

            Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33'te başlayacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye'deki orman yangınlarında son durum!
            Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Ferhat Arıcan paralel barda olimpiyat üçüncüsü oldu