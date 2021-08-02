Galatasaray’da Aliou Dieng gelişmesi! Teklifi duyurdular…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Aliou Dieng için son iki günde temaslarını sıklaştırdığı ve kulübü El Ahly'ye resmi teklif yaptığı öne sürüldü.
EL AHLY'YE 5 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI
Afrika futbolunu yakından takip eden Ganalı gazeteci Micky Jnr, Galatasaray'ın Ailou Dieng'in bonservisi için kulübü El Ahly'ye 5 milyon Euro önerdiğini iddia etti.
Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki orta saha için son iki gün içinde yoğun bir mesai harcadığı ancak El Ahly'nin Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifine şimdilik soğuk baktığı belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Malili ön libero için Galatasaray yönetiminin sonraki satıştan pay maddesi de eklemeyi teklif ettiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.