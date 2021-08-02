Galatasaray’da Aliou Dieng gelişmesi! Teklifi duyurdular…

Sarı-Kırmızılılar'ın 23 yaşındaki orta saha için son iki gün içinde yoğun bir mesai harcadığı ancak El Ahly'nin Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifine şimdilik soğuk baktığı belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Malili ön libero için Galatasaray yönetiminin sonraki satıştan pay maddesi de eklemeyi teklif ettiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.