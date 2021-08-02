Türkiye - Rusya maçı CANLI izle | 2 Ağustos Tokyo 2020 Türkiye - Rusya (ROC) voleybol maçı TRT Spor HD izle!

2 Ağustos Türkiye Rusya voleybol maçı canlı yayın! Türkiye Rusya maçı canlı izle! A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk kez çeyrek finale yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Millilerimiz B grubundaki son rakibi Rusya ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte; Türkiye Rusya maçı canlı izleme ekranı!