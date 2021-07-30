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    • 30.07.2021 12:26
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    Galatasaray'da gündem Tanganga! Transferde çok önemli gelişme

    Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray'da stoper bölgesi için gündemdeki ilk isim Tottenham forması giyen Japhet Tanganga. Yıldız ismi kiralamak için Tottenham ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip satın alma opsiyonu konusundaki pazarlıkları sürdürüyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Gündem Tanganga! Transferde çok önemli gelişme

    Luyindama'nın PSV maçlarındaki kötü performansı sonrası stoper transferi için düğmeye basan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Japhet Tanganga yer alıyor.



    Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde oldukça zor gözüken transferi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı. Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki İngiliz stoperin kiralanması konusunda Tottenham Hotspur ile prensip anlaşması sağladı.



    Ancak bu gelişme "transfer bitti" anlamına gelmiyor. Çünkü imzanın önünde halen çok önemli iki engel bulunuyor. Bunlardan ilki satın alma opsiyonu. Galatasaray sözleşmeye mutlaka satın alma opsiyonunu da koydurmak istiyor.



        Ayrıca opsiyon rakamının da maksimum 10 milyon Euro seviyesinde olmasını talep ediyor. Tottenham ise gelecekte takımın önemli bir parçası olabileceğini düşündüğü genç yıldızı opsiyonu olmadan kiralama kararı almış durumda.



        Ayrıca Galatasaray henüz Tanganga'yı ikna edebilmiş değil. Premier Lig'de kariyerini sürdürmek isteyen İngiliz stoper, Türkiye'ye gelme fikrine şu an sıcak bakmıyor. Yönetim, Tanganga'yla görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar eğer bu önemli pürüzleri gidermeyi başarırsa imzalar atılacak. Aksi durumda listedeki diğer isimlerle temaslara ağırlık verilecek.

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