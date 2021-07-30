Galatasaray'da gündem Tanganga! Transferde çok önemli gelişme

Luyindama'nın PSV maçlarındaki kötü performansı sonrası stoper transferi için düğmeye basan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Japhet Tanganga yer alıyor.
Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde oldukça zor gözüken transferi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı. Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki İngiliz stoperin kiralanması konusunda Tottenham Hotspur ile prensip anlaşması sağladı.
Ancak bu gelişme "transfer bitti" anlamına gelmiyor. Çünkü imzanın önünde halen çok önemli iki engel bulunuyor. Bunlardan ilki satın alma opsiyonu. Galatasaray sözleşmeye mutlaka satın alma opsiyonunu da koydurmak istiyor.