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    • Spor
    • 30.07.2021 12:31
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    • 30.07.2021 12:31
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    Trabzonspor'un Dorukhan Toköz transferinde Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür detayı!

    Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak üst üste nokta transferler yapan Trabzonspor yerli oyunculara ödenecek yıllık maaş tutarında limite uydu. Fırtına kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'ün yıllık ücretini 9 milyon TL'ye çıkarmış ve yerli oyuncular için bu rakamı üst limit olarak belirlemişti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Transferde dikkat çeken Çakır ve Ömür detayı!

    Yerli oyunculara ödenecek yıllık maaş tutarında takımın yıldızları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün aldığı yıllık ücret olan 9 milyon TL'yi tavan fiyat olarak belirleyen Trabzonspor, son olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün transferinde de bu limite uydu.

    Trabzonspor yönetimi, altyapıdan yetişen ve takımın yıldızlarından olan kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'ün yıllık ücretini 9 milyon TL'ye çıkarmış ve yerli oyuncular için bu rakamı üst limit olarak belirlemişti.

    9 MİLYON TL'YE ANLAŞTI
    Bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz ile yapılan transfer görüşmelerinde 9 milyon TL'lik ücreti yıldız oyuncuya tavan fiyat olarak belirten Bordo-Mavili yönetim, 26 yaşındaki orta saha ile yıllık garanti ücret için 9 milyon TL'le anlaştı.


        7 MİLYON TL İMZA PARASI
        Trabzonspor yönetimi, bonservisi elinde olan ve birçok önemli takımdan transfer teklifi alan Dorukhan Toköz'e bonservisi elinde olduğu için senelik 7 milyon TL de imza parası ödeyecek.

        Trabzonspor'un bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün güncel piyasa değeri 4 milyon 700 bin TL olarak gözüküyor.

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