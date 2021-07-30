Trabzonspor'un Dorukhan Toköz transferinde Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür detayı!

Yerli oyunculara ödenecek yıllık maaş tutarında takımın yıldızları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün aldığı yıllık ücret olan 9 milyon TL'yi tavan fiyat olarak belirleyen Trabzonspor, son olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün transferinde de bu limite uydu.
Trabzonspor yönetimi, altyapıdan yetişen ve takımın yıldızlarından olan kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'ün yıllık ücretini 9 milyon TL'ye çıkarmış ve yerli oyuncular için bu rakamı üst limit olarak belirlemişti.
9 MİLYON TL'YE ANLAŞTI
Bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz ile yapılan transfer görüşmelerinde 9 milyon TL'lik ücreti yıldız oyuncuya tavan fiyat olarak belirten Bordo-Mavili yönetim, 26 yaşındaki orta saha ile yıllık garanti ücret için 9 milyon TL'le anlaştı.