Beşiktaş'ta Akpom gelişmesi! Kendisi tamam sıra kulübünde

Valentin Rosier'i İstanbul'a getirten Beşiktaş golcü transferinde de önemli bir adım attı. Siyah-Beyazlılar'ın listesinde birçok yıldız isim yer alıyor. Kara Kartal'ın listesinde yer alan İngiliz golcünün transferinde önemli bir aşamaya geldiği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz yıldızla prensipte anlaştığı bildirildi. Beşiktaş, Chuba Akpom ile maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiliz kulübü Middlesbrough'a 2 milyon Euro teklif etti ancak Middlesbrough 3,5 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Kartal, İngiliz ekibini ikna attığı taktirde imzaların atılacağı öğrenildi. Görüşmelerin kısa zamanda Beşiktaş lehine olumlu sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da İngiliz yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.