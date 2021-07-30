Beşiktaş'ta Akpom gelişmesi! Kendisi tamam sıra kulübünde

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz yıldızla prensipte anlaştığı bildirildi. Beşiktaş, Chuba Akpom ile maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiliz kulübü Middlesbrough'a 2 milyon Euro teklif etti ancak Middlesbrough 3,5 milyon Euro bonservis talep ediyor.