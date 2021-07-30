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    • 30.07.2021 12:13
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    Beşiktaş'ta Akpom gelişmesi! Kendisi tamam sıra kulübünde

    Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, transferde önemli bir adım attı. Sergen Yalçın'ın listesinde bulunan İngiliz golcü ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübünü ikna çalışmasına başladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta Akpom gelişmesi! Kendisi tamam sıra kulübünde

    Valentin Rosier'i İstanbul'a getirten Beşiktaş golcü transferinde de önemli bir adım attı. Siyah-Beyazlılar'ın listesinde birçok yıldız isim yer alıyor. Kara Kartal'ın listesinde yer alan İngiliz golcünün transferinde önemli bir aşamaya geldiği öğrenildi.

    Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz yıldızla prensipte anlaştığı bildirildi. Beşiktaş, Chuba Akpom ile maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiliz kulübü Middlesbrough'a 2 milyon Euro teklif etti ancak Middlesbrough 3,5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

    Kartal, İngiliz ekibini ikna attığı taktirde imzaların atılacağı öğrenildi. Görüşmelerin kısa zamanda Beşiktaş lehine olumlu sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da İngiliz yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

        Chuba Akpom'un kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki yıldız golcünün güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro. Akpom, Brighton, Arsenal, Hull City, PAOK ve St.Truiden gibi takımların da formasını giydi.

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