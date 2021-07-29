Galatasaray'a gelecek mi? İşte Tanganga gerçekleri!

SANTO KARARINI VERMEDİ

Fakat teknik direktör Nuno Esprito Santo henüz Tanganga'nın geleceğiyle ilgili kararını vermedi.

İngiliz basınına göre Tottenham daha çok forma giymesi ve tecrübe kazanması için genç stoperi kiralama kararı verebilir. Ancak bu durumda da Tanganga'nın tercihinin Premier Lig'den bir takım olacağı öğrenildi. Hatta Burnley ve Southampton'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için pusuda beklediği de belirlendi.

Tüm bu bilgiler ışığında Galatasaray'ın Tanganga'yı transfer etmesi bir hayli zor gözüküyor.