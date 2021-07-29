Galatasaray'a gelecek mi? İşte Tanganga gerçekleri!

Galatasaray'ın Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Manzambi Tanganga'yı istediğine yönelik iddialar büyük ses getirdi.
İngiltere'nin en önemli yayın organlarından Telegraph'a göre Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki İngiliz stoper için kiralama teklifi yaptı.
TAKVİM GERÇEKLERE ULAŞTI
Tanganga iddiası Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, takvim.com.tr genç yıldızla ilgili flaş bilgilere ulaştı.
Geçtiğimiz sezon sonunda Tottenham'la sözleşmesi biten ve ardından 5 yıllık nikah tazeleyen İngiliz yıldız şu anda takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.