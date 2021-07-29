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    • 29.07.2021 17:44
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    • 29.07.2021 17:58
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    Galatasaray'a gelecek mi? İşte Tanganga gerçekleri!

    Son dakika haberleri... Galatasaray’ın Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Manzambi Tanganga’yı istediğine yönelik iddialar büyük ses getirdi. Tanganga iddiası Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, takvim.com.tr genç yıldızla ilgili flaş bilgilere ulaştı. İşte detaylarlar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    İşte Tanganga gerçekleri!

    Galatasaray'ın Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Manzambi Tanganga'yı istediğine yönelik iddialar büyük ses getirdi.

    İngiltere'nin en önemli yayın organlarından Telegraph'a göre Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki İngiliz stoper için kiralama teklifi yaptı.

    TAKVİM GERÇEKLERE ULAŞTI
    Tanganga iddiası Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, takvim.com.tr genç yıldızla ilgili flaş bilgilere ulaştı.

    Geçtiğimiz sezon sonunda Tottenham'la sözleşmesi biten ve ardından 5 yıllık nikah tazeleyen İngiliz yıldız şu anda takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.

        SANTO KARARINI VERMEDİ
        Fakat teknik direktör Nuno Esprito Santo henüz Tanganga'nın geleceğiyle ilgili kararını vermedi.
        İngiliz basınına göre Tottenham daha çok forma giymesi ve tecrübe kazanması için genç stoperi kiralama kararı verebilir. Ancak bu durumda da Tanganga'nın tercihinin Premier Lig'den bir takım olacağı öğrenildi. Hatta Burnley ve Southampton'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için pusuda beklediği de belirlendi.

        Tüm bu bilgiler ışığında Galatasaray'ın Tanganga'yı transfer etmesi bir hayli zor gözüküyor.

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