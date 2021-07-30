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    Galatasaray'a İngiliz stoper: Japhet Tanganga

    İngiliz medyasından Telegraph’ın haberine göre Aslan, Tottenham forması giyen 22 yaşındaki İngiliz stoper için kiralama teklifi yaptı. Görüşmeler sürüyor... İngilizler'in Galatasaray'dan oynama garantisi istediği ifade edildi... Porto'dan Mbemba'nın da Cimbom'un transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

    İngiliz stoper

    PSV karşısında Luyindama'nın kötü performansı sonrası stoper transferini gündemine alan Galatasaray için İngiltere'den çok flaş bir iddia geldi. Ülkenin en ciddi yayın organlarından Telegraph'a göre Sarı-Kırmızılılar, Tottenham Hotspur formasını giyen Japhet Tanganga'ya kancayı attı.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
    Haberde Galatasaray'ın Tottenham'a kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Görüşmeler sürerken, İngiliz kulübünün Sarı-Kırmızılılar'dan Tanganga için oynama garantisi istediği öğrenildi.



    2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Geçen sezon Tottenham formasıyla 13 maça çıkan 22 yaşındaki Tanganga 921 dakika sahada kaldı. 1.84 boyundaki Genç futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    MBEMBA DA GÜNDEME GELDİ
    Öte yandan Porto formasını giyen Chancel Mbemba'nın da Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi. 26 yaşındaki Kongolu stoperin Portekiz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı.

    İLK TERCİHİ PREMİER LİG TAKIMLARI
    SKY Sport, Tanganga'nın Tottenham'dan ayrılması durumunda Premier Lig'den bir takıma gitmek istediğini okuyucularına duyurdu.

    PORTEKİZ'DEN RİBERİO İDDİASI
    Abola gazetesi, Galatasaray'ın Belenenses'ten Tomas Riberio'yu istediğini yazdı. Gazeteye göre Sarı-Kırmızılılar, Portekiz kulübüyle temasta.

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    Haberler Spor Galatasaray'a İngiliz stoper: Japhet Tanganga