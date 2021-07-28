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    Rachid Ghezzal Beşiktaş'a geliyor!

    Ghezzal, Leicester City’de sezon öncesi yapılacak son kampın kdarosuna alınmadı. Bu durum Cezayirli yıldızın Beşiktaş’a transferinin sonuçlandığı şeklinde algılandı...

    Rachid Ghezzal koptu geliyor!

    Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan iyi haber… Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Beşiktaş'ın takımda tutmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcu, kulübü Leicester'da son kamp kadrosuna alınmadı.Ghezzal'ın Leicester'da kadroya alınmaması ise Beşiktaş'ın İngiliz ekibi ile yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştığı şeklinde algılandı. Cezayirli futbolcunun Beşiktaş'a transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

    Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük rol oynayan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağladı. Cezayirli yıldız Beşiktaş'a imza
    atmak için gün sayıyor.

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