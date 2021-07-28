Rachid Ghezzal Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan iyi haber… Siyah-Beyazlılar'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Beşiktaş'ın takımda tutmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcu, kulübü Leicester'da son kamp kadrosuna alınmadı.Ghezzal'ın Leicester'da kadroya alınmaması ise Beşiktaş'ın İngiliz ekibi ile yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştığı şeklinde algılandı. Cezayirli futbolcunun Beşiktaş'a transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük rol oynayan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağladı. Cezayirli yıldız Beşiktaş'a imza

atmak için gün sayıyor.