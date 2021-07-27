Beşiktaş'a dünya yıldızı! Diego Godin bitiyor...

Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini artık imza noktasına getiren Beşiktaş büyük bombayı patlatıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçları düşünerek kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar, Diego Godin'i bitiriyor.
ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
35 yaşındaki Uruguaylı stoperin 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.
ARTIK İMZALAR BEKLENİYOR
İtalyanlar 1.5 milyon Euro'ya kadar inerken, Beşiktaş ise maksimum 1 milyon Euro ödemek istiyor. Kulüpler arasında anlaşmanın kısa sürede bitip imzaların atılması bekleniyor.
KARİYERİ BÜYÜK BAŞARILARLA DOLU
Diego Godin, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter formalarını da giydi. Uruguaylı yıldız; 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Avrupa Ligi ve 3 Avrupa Süper Kupası'nın yanı sıra 1 de Copa America zaferi yaşadı.