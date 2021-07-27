Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş'a dünya yıldızı! Diego Godin bitiyor...

    35 yaşındaki futbolcuyla 2 milyon Euro’ya el sıkışan yönetim, Cagliari’nin istediği bonservis bedelini de 1 milyon Euro’ya çekerse 2 yıllık sözleşme imzalanacak...

    Diego Godin bitiyor

    Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini artık imza noktasına getiren Beşiktaş büyük bombayı patlatıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçları düşünerek kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar, Diego Godin'i bitiriyor.



    ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
    35 yaşındaki Uruguaylı stoperin 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.

    ARTIK İMZALAR BEKLENİYOR
    İtalyanlar 1.5 milyon Euro'ya kadar inerken, Beşiktaş ise maksimum 1 milyon Euro ödemek istiyor. Kulüpler arasında anlaşmanın kısa sürede bitip imzaların atılması bekleniyor.




    KARİYERİ BÜYÜK BAŞARILARLA DOLU
    Diego Godin, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter formalarını da giydi. Uruguaylı yıldız; 1 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Avrupa Ligi ve 3 Avrupa Süper Kupası'nın yanı sıra 1 de Copa America zaferi yaşadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Diren Tunus
    Haberler Spor Beşiktaş'a dünya yıldızı! Diego Godin bitiyor...