Beşiktaş'a dünya yıldızı! Diego Godin bitiyor...





ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

35 yaşındaki Uruguaylı stoperin 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.



ARTIK İMZALAR BEKLENİYOR

İtalyanlar 1.5 milyon Euro'ya kadar inerken, Beşiktaş ise maksimum 1 milyon Euro ödemek istiyor. Kulüpler arasında anlaşmanın kısa sürede bitip imzaların atılması bekleniyor.