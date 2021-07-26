SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın
Son dakika haberleri... Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini imza noktasına getiren Beşiktaş bombayı patlatıyor. Siyah-Beyazlılar stoper mevkisi için Diego Godin transferinde mutlu sona çok yakın. Yaklaşık 15 gündür hem Uruguaylı stoper hem de Cagliari ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. 35 yaşındaki Godin'in 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.
26.07.2021 11:21
- Son Güncelleme: 26.07.2021 11:34
Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini imza noktasına getiren Beşiktaş bombayı patlatıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçları düşünerek kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Diego Godin'i bitiriyor.
35 yaşındaki Godin'in 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.