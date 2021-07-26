SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

2 yıl daha sözleşmesi olan Godin'in maaş yükünden kurtulmak isteyen İtalyan kulübünün ilk yapılan görüşmede bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro istediği ancak yoğun pazarlıklar sonrası rakamın 1.5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.