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SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

Son dakika haberleri... Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini imza noktasına getiren Beşiktaş bombayı patlatıyor. Siyah-Beyazlılar stoper mevkisi için Diego Godin transferinde mutlu sona çok yakın. Yaklaşık 15 gündür hem Uruguaylı stoper hem de Cagliari ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. 35 yaşındaki Godin'in 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
26.07.2021 11:21 - Son Güncelleme: 26.07.2021 11:34
SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın transferlerini imza noktasına getiren Beşiktaş bombayı patlatıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçları düşünerek kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Diego Godin'i bitiriyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

Yaklaşık 15 gündür hem Uruguaylı stoper hem de Cagliari ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı.

SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

35 yaşındaki Godin'in 2.5 milyon Euro'luk maaş talebini 2 milyon Euro seviyelerine çekmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarda da önemli bir mesafe kat etti.

SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

2 yıl daha sözleşmesi olan Godin'in maaş yükünden kurtulmak isteyen İtalyan kulübünün ilk yapılan görüşmede bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro istediği ancak yoğun pazarlıklar sonrası rakamın 1.5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Diego Godin transferinde mutlu son çok yakın

Beşiktaş yönetimi ise Uruguaylı stoperin bonservisine maksimum 1 milyon Euro ödemek istiyor.