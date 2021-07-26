2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
MİLLİ TAKIM İTALYA İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Ariake Arena'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Takımımız, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
FIVB ULUSLAR LİGİ'NDE İTALYA'YI 3-0 MAĞLUP ETMİŞTİ
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti.
İTALYA 3-1 TÜRKİYE
4.Set 25-15 İtalya lehine
3.Set: 25-20 İtalya lehine
2.Set: 25-23 Türkiye lehine
1.Set: 25-22 İtalya lehine
Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.