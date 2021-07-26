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    • Spor
    • 27.07.2021 06:36
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    • 27.07.2021 12:29
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi. Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

    AA
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    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.


    MİLLİ TAKIM İTALYA İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Ariake Arena'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Takımımız, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.


    FIVB ULUSLAR LİGİ'NDE İTALYA'YI 3-0 MAĞLUP ETMİŞTİ
    A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti.

    İTALYA 3-1 TÜRKİYE

    4.Set 25-15 İtalya lehine

    3.Set: 25-20 İtalya lehine

    2.Set: 25-23 Türkiye lehine

    1.Set: 25-22 İtalya lehine

    Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.



        ÜÇÜNCÜ TURA YÜKSELDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı.

        Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Kanadalı Stephanie Barrett'i 6-2'lik skorla eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang ile karşı karşıya geldi. Milli okçu, bu müsabakayı da 6-2 kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

        Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tur maçına 30 Temmuz'da çıkacak. Milli sporcu, aynı gün finallerde yer alarak madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.



        NESLİHAN YİĞİT RAKİBİNİ 2-0 YENDİ
        Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.

            Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.

            Neslihan, grubundaki ikinci karşılaşmasını yarın Çinli Yu Fei Chen ile yapacak.


            BUSENAZ SÜRMELİ ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı. Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

            Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti.


                RAKİBİ UKRAYNALI ANNA LYSENKO OLDU
                2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu.

                Kokugikan Arena'da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.

                Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.




                VEDAT ALBAYRAK ELENDİ
                2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde judo branşında erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

                Vedat, Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 32 turunda olimpiyat bronz madalyası bulunan Takanori Nagase'yle karşılaştı.

                Oldukça çekişmeli geçen maçta iki taraf birbirine normal sürede üstünlük sağlayamadı. Altın puana geçilen müsabakada da iki taraf puan almakta zorlandı. Pasif kalan sporcuya verilen shido cezasını uzatmada 3. kez alan Vedat Albayrak, rakibine elendi ve Tokyo 2020'ye veda etti.

                Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salona gelerek Vedat'ın karşılaşmasını takip etti.

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                Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu