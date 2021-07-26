Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Alex Teixeira' mesajı! "Transferler gizli yapılır..."

"ŞAMPİYONLUKLAR BİRLİK VE BARABERLİK OLMADAN GELMİYOR"

Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların eğlenirken sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluklar ve başarılar... İki kupanın ardından kadınlarımızın aldığı kupa da benim için çok değerli ve önemli. Onun için buradaki kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca ne futbolcu ne de yönetici. Ancak hepimiz bir araya geldiğinde bunu başarabiliriz. Buradan bu başarıyı bizlere sağlayan başta Sergen Yalçın hocamıza, teknik kadromuza, yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Programa geciktiğim için sizlerden çok özür diliyorum. Bodrum'da gerçekten akıl almaz bir trafik var. Ben böyle bir şey görmedim. Konuşmamı, 'Şampiyon sensin, seneye de inşallah şampiyon olacaksın, sen taraftar, sen Beşiktaş'sın' diyerek bitiriyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

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