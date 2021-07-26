Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Alex Teixeira' mesajı! "Transferler gizli yapılır..."

Son şampiyon Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Alex Teixeira'ya ilişkin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
"HOŞGÖRÜ RİCA EDİYORUM"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk ve kulübün 118'inci yılı kutlamasında, taraftarların 'Başkan bize Alex'i getir' tezahüratına karşılık, "Sevgili Beşiktaşlılar, transferlerle ilgili tabii ki bir süreç yaşanıyor. Biliyorum hepiniz transfer diyorsunuz ama transferler gizli yapılır, bittiği gün açıklanır. Transferin daha önce konuşulması kulübümüze zarar verir. Transfer konusunda bütün taraftarlarımızdan hoşgörü rica ediyorum" dedi.
Çebi ise bu tezahüratlar karşısında, "Sevgili Beşiktaşlılar hepinizi burada görmek ayrı bir keyif. Şampiyon olduğumuz için bu geceyi kutladığınızı biliyorum. İnşallah seneye de yine burada aynı niyetle toplanırız. Transferler ile ilgili tabii ki bir süreç yaşanıyor. Ben dışarda gezerken dolaşırken bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyor. Adam yanıma gelip, 'Başkan Alex'den ne haber' diyor. Diyorum ki önce bir selam ver. Bir günaydın de. Biz de Alex'den aşağı değiliz. Biliyorum hepiniz transfer diyorsunuz ama transferler gizli yapılır, bittiği gün açıklanır. Transferin daha önce konuşulması kulübümüze zarar verir. Transfer konusunda bütün taraftarlarımızdan hoşgörü rica ediyorum" ifadelerini kullandı.