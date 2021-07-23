Beşiktaş'ta Alex Teixeira sıkıntısı! BAE'den iki kulüple daha görüşecek

Beşiktaş ile Teixeira arasındaki görüşmelerde önemli pürüzler çıkmış durumda. Beşiktaş yönetimi son olarak Sambacı'ya 3 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar teklif etmişti. Bu teklife sıcak bakan Teixeira düşünmek için süre istemişti.
İKİ KULÜPLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPACAK
Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifler, yıldız futbolcunun kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda. Al Nasr ve Al Shabab'ın Alex Teixeira'ya yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Şu anda menajeriyle birlikte Dubai'de bulunan Teixeira bu iki kulübün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapacak.
BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DEĞİŞTİRMEYECEK
Gelişmeleri endişeyle takip eden Beşiktaş yönetimi hem ekonomik sıkıntılar hem de TFF'nin belirlediği limitler nedeniyle yaptığı son teklifi değiştirmeyi düşünmüyor. Bu durumda Alex Teixeira'nın 4 milyon Euro'yu masaya koyan Al Nasr ve Al Shabab'tan birisine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.