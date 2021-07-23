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    • 23.07.2021 11:10
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    • 23.07.2021 11:25
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    Beşiktaş'ta Alex Teixeira sıkıntısı! BAE'den iki kulüple daha görüşecek

    Beşiktaş’ın uzun süredir transfer listesinde yer alan Alex Teixeira konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bugün yazılı bir açıklama yapan ve “Kısa sürede kararımı açıklayacağım” diyen Brezilyalı yıldızın transferinde gelinen son noktayı takvim.com.tr açıklıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Kartal’da Teixeira sıkıntısı

    Beşiktaş ile Teixeira arasındaki görüşmelerde önemli pürüzler çıkmış durumda. Beşiktaş yönetimi son olarak Sambacı'ya 3 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar teklif etmişti. Bu teklife sıcak bakan Teixeira düşünmek için süre istemişti.


    İKİ KULÜPLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPACAK
    Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifler, yıldız futbolcunun kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda. Al Nasr ve Al Shabab'ın Alex Teixeira'ya yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Şu anda menajeriyle birlikte Dubai'de bulunan Teixeira bu iki kulübün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler yapacak.


    BEŞİKTAŞ TEKLİFİ DEĞİŞTİRMEYECEK
    Gelişmeleri endişeyle takip eden Beşiktaş yönetimi hem ekonomik sıkıntılar hem de TFF'nin belirlediği limitler nedeniyle yaptığı son teklifi değiştirmeyi düşünmüyor. Bu durumda Alex Teixeira'nın 4 milyon Euro'yu masaya koyan Al Nasr ve Al Shabab'tan birisine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.


        Sadece yıldız futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alması durumunda Beşiktaş'ın transferde şansının olacağı belirtiliyor.


        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği isimlerden biri olan Teixeira'nın transferiyle ilgili sis perdesinin en geç pazartesi gününe kadar ortadan kalkması ve Sambacı'nın yeni takımının belli olması bekleniyor.

        YAKINDA AÇIKLAYACAĞIM
        Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

        Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vemek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

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