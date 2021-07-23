Beşiktaş'ta Alex Teixeira sıkıntısı! BAE'den iki kulüple daha görüşecek



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği isimlerden biri olan Teixeira'nın transferiyle ilgili sis perdesinin en geç pazartesi gününe kadar ortadan kalkması ve Sambacı'nın yeni takımının belli olması bekleniyor.

YAKINDA AÇIKLAYACAĞIM

Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.



Teixeria yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili karar vemek için ailemle Dubai'ye geldim. Dubai'de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.