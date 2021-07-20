Beşiktaş için Al Hilal'in teklifine yanıt vermedi! Alex Teixeira'da imzaya doğru

Beşiktaş transferde oldukça sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, 10 numara pozisyona yıldız bir oyuncu transfer etmek için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira ile maddi konularda anlaşma sağladı ancak resmi imza henüz atılmadı. Bu arada da Sambacı yıldıza Arabistan'dan teklif geldi. Al Hilal kulübü, Brezilyalı yıldızın menajerine teklifte bulundu.