Takvim, Van Aanholt dosyasını açıyor

Alioski, Alex Moreno derken, Galatasaray Van Aanholt'ta karar kıldı... Hollandalı yıldızı KAP'a bildirdi... Ancak TAKVİM Hollandalı yıldızla ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı... Van Aanholt Lazio'ya transfer oluyordu. Hatta Aanholt bir hafta Roma'da kaldı. Tesisleri gezdi… Ancak Lazio Başkanı "İngiltere'de ve Hollandalı milli takımında oynayan bir futbolcuyu neden hiç kimse transfer etmiyor" diye araştırma yaptı.

LAZİO DURUMU ÖĞRENİNCE...

İtalyan kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre de Hollandalı yıldızın bahis bağımlısı olduğunu öğrendi ve transferden vazgeçti... İddialara göre Patrick Van Aanholt'un Sunderland'de oynarken 150 bin poundluk bahis borcu yüzünden mafya ile sorun yaşadığı ve bu borcun o dönemki menajerlik şirketi tarafından kapatıldığı öğrenildi.

MAFYA TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

En son Van Aanholt'un Crystal Palace'ta oynarken 850 bin poundluk bir bahis borcu yüzünden tehditler aldığı iddia edildi. Bu nedenle de çalıştığı menajerlik şirketinin Van Aanholt ile ilişkisini kestiği ifade edildi. Premier Lig'de 213 maça çıkmış bir oyuncunun iki aydır takım bulamaması kafalarda soru işaretleri yarattı.

KALBİNDE SORUNLAR BULUNUYOR

Van Aanholt'la ilgili bir diğer sorun ise kalbiyle ilgili. Hollandalı yıldızın Sunderland'de oynarken kalp ile ilgili sorunlar yaşadığı ve Tottenham maçı öncesi kadrodan çıkarıldığı belirlendi. Rutin sağlık kontrollerinde kalp sorununun fazla dikkat çekmediği ancak 26 derecenin üstündeki sıcaklıklarda kalp sorununun ortaya çıkabileceği ifade edildi.

TAKVİM CİMBOM'U UYARIYOR

Hollandalı yıldızın geçen sezon 2.5 milyon Euro kazandığı G.Saray'la ise yıllık 1.6 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenildi. TAKVİM, G.Saray'ı imza atmadan önce uyarıyor... Aanholt'un özellikle bahis konusunda Galatasaray'ın başını ağrıltabileceği ifade ediliyor...