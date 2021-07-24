Son dakika: Alexandru Cicaldau Galatasaray'da: Transferi bu video ile duyurdular

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Rumen futbolcu için "Galatasaray'a hoş geldin Cicaldau" ifadeleri kullanıldı.
HAGİ'NİN TAKIMINDA YETİŞTİ
Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu.
Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.