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    • 24.07.2021 20:54
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    Son dakika: Alexandru Cicaldau Galatasaray'da: Transferi bu video ile duyurdular

    Galatasaray, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

    Alexandru Cicaldau Galatasaray'da

    Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.


    Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Rumen futbolcu için "Galatasaray'a hoş geldin Cicaldau" ifadeleri kullanıldı.



    HAGİ'NİN TAKIMINDA YETİŞTİ
    Cicaldau, Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul takımının alt yapısında yetişip, 1 milyon Euro bedelle Craiova'ya transfer olmuştu.



    Çoğunlukla forvet arkasında görev yapan Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta 12 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
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        Haberler Spor Son dakika: Alexandru Cicaldau Galatasaray'da: Transferi bu video ile duyurdular