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    • 25.07.2021 15:35
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    SON DAKİKA: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalyalar peş peşe! Türkiye tekvandoda iki bronz aldı

    Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kiloda bronz madalya maçına çıktı. Rakibini mağlup ederek Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Hatice Kübra İlgün de Hakan Reçber'in ardından 57 kiloda bronz madalya kazandı. İlk madalyamızı alan Hakan Reçber ise çarpıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Bir zamanlar yürüyemeyen Reçber, şimdi ise olimpiyatlarda 3.'lük kürsüsüne çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalar peş peşe geldi

    Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalarını tekvandoda kazandı. 68 kiloda Hakan Reçber ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalyalara ulaştı.

    İLK MADALYAMIZ HAKAN REÇBER'DEN
    Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyasını kazandı. Tekvandocu Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

    YÜRÜYEMİYORDU BRONZU KAPTI
    Hakan Reçber herkese ilham kaynağı olacak hikayesi ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki sporcuya bundan 6 yıl önce "transvers miyelit (TM)" teşhisi konmuştu.

        Reçber ender görülen ve büyük bir nörolojik bozukluk yaratan bu hastalık nedeniyle spor yapmak bir yana, yürümekte bile zorlanıyordu.

        "TEKVANDOYA TUTUNMAYA ÇALIŞTIM"
        Ancak pes etmeyen ve tekvando sayesinde hayata tutunan genç sporcu Tokyo'da müthiş bir başarıya imzasını attı. Türkiye'le ilk madalyasını getiren Hakan Reçber oyunlar öncesinde verdiği röportajda, "Tekvandoya tutunmaya çalıştım. Çünkü yapabildiğim en iyi şey buydu.

        Sürekli onu düşündüm. Hastalığı yenmemde çok büyük motive oldu. Tekrar sahalara dönmek istedim. Bunu düşünerek, hayal kurarak bu hastalığı atlatmayı başardım.

            Tabii emekleri olan çok fazla insan var. Ben de kendime bu konuda çok inandım, bu sayede başardım" ifadesini kullanmıştı.

            İKİNBİ MADALYA HATİCA KÜBRA İLGÜN'DEN
            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ikinci madalyasını tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hatice Kübra İlgün'den geldi. İlgin, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

            Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kg ilk tur karşılaşmasında Kosta Rika'dan Nishi Lee Lindo Alvarez'i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi.

                Hatice Kübra İlgün'ün çeyrek finalde rakibi Amerikalı Anastasija Zolotic odu. Son yıllarda rakibini 4 defa yenen Hatice, Zolotic karşısında 17-9 yenilerek yarı final şansını kaybetti.

                Tecrübeli sporcu genç Amerikalı karşısında ilk seti 6-0, ikinci seti 11-2 ve final setini 17-9 kaybetti. Hatice Kübra İlgün, Amerikalı Anastasija Zolotic finale yükselince repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşılaştı.

                Maçı 6-0 kazanan İlgün bronz madalya için tatamiye çıktı. İlgün, Fas'tan Nada Laaraj'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

                    FİNAL SETİNDE BRONZA ULAŞTI
                    Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, ilk seti 3-2 yenik tamamladı.

                    2. seti tecrübeli sporcu Hatice 4-3 alarak final setine girdi.

                    Kimia Alizadeh karşısında rahat bir galibiyet alan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyanın sahibi oldu.
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