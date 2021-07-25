SON DAKİKA: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalyalar peş peşe! Türkiye tekvandoda iki bronz aldı

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalarını tekvandoda kazandı. 68 kiloda Hakan Reçber ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalyalara ulaştı.
İLK MADALYAMIZ HAKAN REÇBER'DEN
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyasını kazandı. Tekvandocu Hakan Reçber, Bosna Hersekli Nedzad Husic'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
YÜRÜYEMİYORDU BRONZU KAPTI
Hakan Reçber herkese ilham kaynağı olacak hikayesi ile ön plana çıkıyor. 21 yaşındaki sporcuya bundan 6 yıl önce "transvers miyelit (TM)" teşhisi konmuştu.