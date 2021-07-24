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TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor

Alioski Moreno derken Galatasaray Van Aanholt'ta karar kıldı... Hollandalı yıldızı KAP'a bildirdi... Ancak TAKVİM Van Aanholt ile ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı. Van Aanholt'un bahis bağımlısı olduğu ve bu nedenle mafya ile sorun yaşadığı iddialar arasında yer alırken bir de kalp ile ilgili sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Tunç Özgen
takvim.com.tr
24.07.2021 17:45 - Son Güncelleme: 24.07.2021 18:00
TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor

Van Aanholt Lazio'ya transfer oluyordu. Hatta Aanholt bir hafta Roma'da kaldı. Tesisleri gezdi…

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TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor

Ancak Lazio Başkanı "İngiltere'de ve Hollandalı milli takımında oynayan bir futbolcuyu neden hiç kimse transfer etmiyor" diye araştırma yaptı.

TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor

İtalyan kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre de Hollandalı yıldızın bahis bağımlısı olduğunu öğrendi ve transferden vazgeçti…

TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor

İddialara göre Patrick Van Aanholt'un Premier Lig'de Sunderland'de oynarken 150 bin poundluk bahis borcu yüzünden mafya ile sorun yaşadığı ve bu borcun o dönemki menajerlik şirketi tarafından kapatıldığı öğrenildi.

TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor

En son Van Aanholt'un Crystal Palace'ta oynarken 850 bin poundluk bir bahis borcu yüzünden tehditler aldığı iddia edildi.