TAKVİM, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Patrick Van Aanholt ile ilgili çarpıcı bir iddiayı açıklıyor
Alioski Moreno derken Galatasaray Van Aanholt'ta karar kıldı... Hollandalı yıldızı KAP'a bildirdi... Ancak TAKVİM Van Aanholt ile ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı. Van Aanholt'un bahis bağımlısı olduğu ve bu nedenle mafya ile sorun yaşadığı iddialar arasında yer alırken bir de kalp ile ilgili sorunlar yaşadığı öğrenildi.
24.07.2021 17:45
- Son Güncelleme: 24.07.2021 18:00
İddialara göre Patrick Van Aanholt'un Premier Lig'de Sunderland'de oynarken 150 bin poundluk bahis borcu yüzünden mafya ile sorun yaşadığı ve bu borcun o dönemki menajerlik şirketi tarafından kapatıldığı öğrenildi.