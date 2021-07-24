Trabzonspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Başakehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.



Bordo-mavililer Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaş'yı gibi isimleri kadrosuna kattı.

Başakşehir'de ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimleri transfer etti.

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ



Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı



Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet.