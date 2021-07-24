Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.07.2021 18:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2021 18:57
    ABONE OL

    Trabzonspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

    Yeni sezon öncesi birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Aykut Kocaman yönetiminde sezona iyi bir giriş yapmak isteyen Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Haberlerin detayları...

    Trabzonspor - Başakşehir canlı izle

    Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Başakehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    Bordo-mavililer Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Fade Koita ve İsmail Köybaş'yı gibi isimleri kadrosuna kattı.

    Başakşehir'de ise Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Lucas Lima, Sener Özbayraklı, Peter Zulj gibi isimleri transfer etti.

    ASpor CANLI YAYIN

    TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

    Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, A. Ömür, Yunus Mallı

    Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan, Tolga, Zulj, Berkay, Visca, Deniz, Muhammet.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bahçeli'den Lozan Antlaşması hakkında açıklama
    Haberler Spor Trabzonspor - Başakşehir | CANLI YAYIN