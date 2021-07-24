Trabzonspor’dan Kouyate bombası

Hamsik, Gervinho, Peres, Koita gibi isimleri transfer ederek taraftarını coşturan Trabzonspor'la ilgili yeni bir bomba daha patlatmak üzere... Bordo-mavili takımda menajerler tarafından önerilerin Cheikhou Kouyate için resmi girişimler başladı.

Uzun zamandır stoper ve orta sahayı yedekleyecek bir oyuncu arayışı içerisinde olan bordo- mavililerde önerilen isimler arasında Kouyate konusunda karar kılındı. Teknik ekibin de onay verdiği futbolcunun menajeriyle görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün verebileceği rakamları iletti. Crystal Palace'ın da sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığı için oyuncuyu satma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

TAKIMIN JOKERİ OLACAK

31 yaşındaki Kouyate, transfer edilmesi halinde Trabzonspor'un stoper ve orta sahadaki joker oyuncusu olacak.