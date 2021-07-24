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    • 24.07.2021 11:57
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    Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oldu! Genoa'dan Trabzonspor'a 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi

    Trabzonspor'a geldiği günden itibaren taraftarın gönlünde taht kuran Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oldu. Gelen son haberlere göre, Ganalı golcünün İtalyan Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşması artık an meselesi. İtalyan temsilcisinin Bordo-Mavili ekibe 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ekuban'ın yeni adresi belli oldu!

    Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.



    GENOA İLE ANLAŞMA AN MESELESİ
    Bordo-Mavili takıma geldiği günden beri oynadığı futbolla derin bir iz bırakan Ganalı golcünün İtalyan Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşması artık an meselesi…

    2.2 MİLYON EURO'LUK TRANSFER TEKLİFİ
    Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Genoa, Caleb Ekuban'ın transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Oyuncuyu 2025 yılına kadar kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisinin Bordo-Mavili ekibe 2.2 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

        Trabzonspor'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'tan kiralık olarak transfer edilen Ekuban, sonrasında gösterdiği performansla yönetimin gözüne girmeyi başardı. Bordo-Mavililer, Ganalı yıldızın bonservisini 1 milyon Euro bedelle İngiliz ekibinden aldı.

        Trabzonspor'da Ekuban'ın dışında takımda ayrılma ihtimali olan isimler Flavio, Diabate ve Djaniny… Bu isimlerden Diabate ve Flavio kiralık olarak başka takımlara gönderilmek isteniyor. Djaniny'ye ise Arap yarım adasından teklifler geldiği ancak Trabzonspor'un golcü transferi yapmadan yıldız oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.

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        Haberler Spor Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oldu! Genoa'dan Trabzonspor'a 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi