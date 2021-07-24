Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oldu! Genoa'dan Trabzonspor'a 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi

Trabzonspor'da Ekuban'ın dışında takımda ayrılma ihtimali olan isimler Flavio, Diabate ve Djaniny… Bu isimlerden Diabate ve Flavio kiralık olarak başka takımlara gönderilmek isteniyor. Djaniny'ye ise Arap yarım adasından teklifler geldiği ancak Trabzonspor'un golcü transferi yapmadan yıldız oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN