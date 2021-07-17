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    Paulinho savaşı! Fenerbahçe anlaştı Gremio devreye girdi

    Fenerli kurmaylar, Pereira’nın ısrarla istediği Paulinho ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Gremio da Brezilyalı’ya teklifte bulundu. Fakat ibre hala Kadıköy’den yana.

    Paulinho savaşı
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    Yeni sezonu mutlak şampiyonluk parolası ile açan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği doğrultusunda Paulinho ile prensipte anlaşma sağlamıştı.





    Brezilyalı orta saha ile küçük prüzlerin hallolması aşamasına girilmişken Gremio kulübünün de Paulinho'ya teklifte bulunduğu ortaya çıktı.



    Paulinho'nun menajeri ile bir araya gelen Gremiolu kurmaylar resmi tekliflerini ilettiler. Ancak teklifin Fenerbahçe'nin sunduğu şartların altında kaldığı da gelen haberler arasında. Paulinho ile Luiz Gustavo'nun da kontakt kurduğu ve Brezilyalı oyuncuya Fenerbahçe hakkındaki tüm bigileri verdiği de ifade ediliyor.



        Transferde ibrenin hala Fenerbahçe'den yana olduğu, teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transferin bir an önce bitirilmesi için yönetime istekte buluduğu da gelen haberler arasında.

        Son olarak Çin Ligi'nde forma giyen Paulinho merkez orta sahada görev yapıyor.

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