Paulinho savaşı! Fenerbahçe anlaştı Gremio devreye girdi

Yeni sezonu mutlak şampiyonluk parolası ile açan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği doğrultusunda Paulinho ile prensipte anlaşma sağlamıştı.
Brezilyalı orta saha ile küçük prüzlerin hallolması aşamasına girilmişken Gremio kulübünün de Paulinho'ya teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Paulinho'nun menajeri ile bir araya gelen Gremiolu kurmaylar resmi tekliflerini ilettiler. Ancak teklifin Fenerbahçe'nin sunduğu şartların altında kaldığı da gelen haberler arasında. Paulinho ile Luiz Gustavo'nun da kontakt kurduğu ve Brezilyalı oyuncuya Fenerbahçe hakkındaki tüm bigileri verdiği de ifade ediliyor.