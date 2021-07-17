Paulinho savaşı! Fenerbahçe anlaştı Gremio devreye girdi





Paulinho'nun menajeri ile bir araya gelen Gremiolu kurmaylar resmi tekliflerini ilettiler. Ancak teklifin Fenerbahçe'nin sunduğu şartların altında kaldığı da gelen haberler arasında. Paulinho ile Luiz Gustavo'nun da kontakt kurduğu ve Brezilyalı oyuncuya Fenerbahçe hakkındaki tüm bigileri verdiği de ifade ediliyor.