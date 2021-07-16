Fenerbahçe'de transferde 19.07 parolası

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transferde bekleyiş sürüyor. Şimdiye kadar 2 yıldız oyuncu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in asıl bombasını ise anlamlı bir günde patlatması bekleniyor.



Sarı Kanarya, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde taraftarına çifte bayram yaşatmayı planlıyor. Şimdiye kadar savunmaya Steven Caulker ve forvete Serdar Dursun takviyeleri yapan Sarı-Lacivertliler'de taraftar dünya yıldızı için beklemeye geçti.



Fenerbahçe Yönetimi de son yıllarda üzdüğü taraftarına anlamlı bir günde hediye vermek istiyor. Forvet ve orta sahada birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin 3 gün sonra açıklamayı planladığı ismin ise Brezilyalı yıldız orta saha Paulinho olması bekleniyor.



Ezeli rakibi Galatasaray'a transferde bir çalım daha atmayı hedefleyen Kanarya böylece taraftarına bayram yaşatacak. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında forma giyen Paulinho, 56 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. 13 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 487 karşılaşmaya çıkan Paulinho, 130 gol atarken 55 de asist yaptı.

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