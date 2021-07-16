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    • 16.07.2021 15:45
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    • 16.07.2021 15:45
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    Fenerbahçe'de transferde 19.07 parolası! Taraftar çifte bayram yaşayacak

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Serdar Dursun ve Caulker ile anlaşan sarı-lacivertli takımda taraftarlar yeni transferleri beklemeye başladı. Fenerbahçe'de bomba transferlerin 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde açıklanacağı ve taraftarlara çifte bayram sevinci yaşatılacağı iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de transferde 19.07 parolası

    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transferde bekleyiş sürüyor. Şimdiye kadar 2 yıldız oyuncu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in asıl bombasını ise anlamlı bir günde patlatması bekleniyor.

    Sarı Kanarya, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde taraftarına çifte bayram yaşatmayı planlıyor. Şimdiye kadar savunmaya Steven Caulker ve forvete Serdar Dursun takviyeleri yapan Sarı-Lacivertliler'de taraftar dünya yıldızı için beklemeye geçti.

    Fenerbahçe Yönetimi de son yıllarda üzdüğü taraftarına anlamlı bir günde hediye vermek istiyor. Forvet ve orta sahada birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin 3 gün sonra açıklamayı planladığı ismin ise Brezilyalı yıldız orta saha Paulinho olması bekleniyor.

    Ezeli rakibi Galatasaray'a transferde bir çalım daha atmayı hedefleyen Kanarya böylece taraftarına bayram yaşatacak. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında forma giyen Paulinho, 56 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. 13 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 487 karşılaşmaya çıkan Paulinho, 130 gol atarken 55 de asist yaptı.

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