Sarı-Lacivertliler Brezilyalı yıldız Paulinho ile anlaştı: Pereira'nın süper ikilisi Paulinho-Gustavo

Fenerbahçe transfer için dört koldan saldırıyor… Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray'ın da transfer etmek istediği Brezilyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Brezilya medyası da Kanarya'nın transferi her an açıklayabileceğini belirtti.

GUSTAVO ARACILIK YAPIYOR

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fener, bonservisi elinde olan Paulinho ile anlaşma aşamasına geldi. Transferde Brezilya Milli Takımı'nda eski arkadaşı Gustavo'nun aracılık yaptığı öğrenildi.

ORTA SAHA DİRENÇLİ OLACAK

Vitor Pereira yeni Josef-Mehmet Topal ikilisini de böylece oluşturmuş olacak... Portekizli hoca Vitor Pereira yeni sezonda da orta sahayı güçlü iki isimden oluşturmak istiyor.

KISA SÜRE İÇİNDE GELECEK

6 numarada Gustavo'ya görev vermeyi planlayan Pereira, 8 numarada ise Paulinho ile orta sahayı hem diri hem de teknik oyunculardan oluşturacak. Paulinho kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.