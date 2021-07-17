Vitor Pereira'nın kare ası belli oldu

Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından teknik patron Vitor Pereira'nın gözüne giren isimler ortaya çıkmaya başladı. Portekizli teknik adam, kampta en çok Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Steven Caulker ve Luiz Gustavo'nun performansını beğendi. Bu arada 2. etap çalışmaları Samandıra'da dün start aldı.
VALENCİA&ZANKA TAKIMA KATILDI
İzinleri sona eren Zanka ve Enner Valencia Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından takıma katıldı. Bu arada Zanka'ya kulüp aranıyor.
VALENCİA&ZANKA TAKIMA KATILDI
İzinleri sona eren Zanka ve Enner Valencia Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından takıma katıldı. Bu arada Zanka'ya kulüp aranıyor.