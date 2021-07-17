Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vitor Pereira'nın kare ası belli oldu

    Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından teknik patron Vitor Pereira'nın gözüne giren isimler ortaya çıkmaya başladı. Portekizli teknik adam, kampta en çok Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Steven Caulker ve Luiz Gustavo'nun performansını beğendi.

    Pereira’nın kare ası belli oldu
    Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından teknik patron Vitor Pereira'nın gözüne giren isimler ortaya çıkmaya başladı. Portekizli teknik adam, kampta en çok Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Steven Caulker ve Luiz Gustavo'nun performansını beğendi. Bu arada 2. etap çalışmaları Samandıra'da dün start aldı.

    VALENCİA&ZANKA TAKIMA KATILDI
    İzinleri sona eren Zanka ve Enner Valencia Topuk Yaylası kampının tamamlanmasının ardından takıma katıldı. Bu arada Zanka'ya kulüp aranıyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sanatçıya destek halka moral festivali
    Haberler Spor Vitor Pereira'nın kare ası belli oldu