Beşiktaş'tan kaleye Rico hamlesi!

Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
9 KALECİSİ VAR ELDEN ÇIKARTACAK
PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Rico ile yollar ayrılacak.
AKLIMDA HEP BEŞİKTAŞ VARDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Israrla beni transfer etmek istediler. Bu benim için gurur verici bir şey. Aklımda hep Beşiktaş vardı. Kendimi buraya yakıştırıyorum" şeklinde konuştu.
KARA KARTAL GÜÇ DEPOLADI
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk idmanı salonda gerçekleştirildi.
9 KALECİSİ VAR ELDEN ÇIKARTACAK
PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Rico ile yollar ayrılacak.
AKLIMDA HEP BEŞİKTAŞ VARDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Israrla beni transfer etmek istediler. Bu benim için gurur verici bir şey. Aklımda hep Beşiktaş vardı. Kendimi buraya yakıştırıyorum" şeklinde konuştu.
KARA KARTAL GÜÇ DEPOLADI
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk idmanı salonda gerçekleştirildi.