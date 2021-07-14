Maaşında indirime giden Lionel Messi, Barcelona ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Barcelona'da Lionel Messi krizi nihayete erdirildi.
Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maaşında yüzde 50'lik indirime gitti.
Barcelona'da Lionel Messi krizi nihayete erdirildi.
Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maaşında yüzde 50'lik indirime gitti.
Barcelona'daki son sözleşmesinde vergiler düşüldüğünde 70 milyon Euro kazanan Lionel Messi, 5 yıllık yeni sözleşmede yılda 35 milyon Euro kazanacak.
34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.