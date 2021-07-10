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    • 10.07.2021 17:50
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    Dünya yıldızı Messi için büyük kayıp! Günde 100 bin Euro buhar oluyor

    Son dakika haberleri... Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olan Lionel Messi 31 Haziran tarihinden bu yana servet kaybediyor. Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme imzalamayan Lionel Messi'nin her gün 100 bin Euro'su buhar oluyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Günde 100 bin Euro kaybediyor!

    Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi 31 Haziran tarihinden bu yana boşta.

    Barcelona ile sözleşmesi biten ve kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle henüz imza atamayan Arjantinli süper yıldız bu süreçte çok önemli bir gelirden de oldu.

    GÜNDE 100 BİN EURO KAYBEDİYOR
    Fransızlar'ın ünlü gazetesi L'Equipe'e göre Messi, 31 Haziran tarihinden bu yana her gün 100 bin Euro'luk gelirden olmuş durumda. 34 yaşındaki futbolcunun yıllık net kazancının 36 milyon Euro olduğunu belirten L'Equipe, "Messi, Barcelona'ya imza atmadığı her gün bir servet kaybediyor" yorumunu yaptı.

    KUPA KAZANMAK İSTİYOR
    Şu anda Arjantin Milli Takımı ile Copa America'da bulunan Messi bu gece yarısı saat 03.00'te Brezilya karşısında final heyecanı yaşayacak. Eğer Tangocular maçı kazanırsa, Messi de Arjantin formasıyla ilk kez kupa kaldırmayı başaracak.

    Yıldız futbolcunun turnuva sonrasında Barcelona yönetimi ile bir araya gelerek yeni sözleşme konusunda anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

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