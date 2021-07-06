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    • 06.07.2021 12:44
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    Filistin'den İspanyol ekibi Barcelona'ya İsrail tepkisi! Yıkılan Filistin köyünün enkazına inşa edilen...

    Filistin Futbol Federasyonu, Barcelona'nın İsrail'in Beitar Jerusalem ile yapmayı planladığı dostluk maçının işgal altındaki Kudüs'te oynanma kararını kınadı. Açıklamada, maçın oynanacağı stadın yıkılan Filistin köyünün enkazı üzerine inşa edildiği vurgulandı.

    Filistin'den İspanyol ekibi Barcelona'ya İsrail tepkisi

    Filistin Futbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, her kulübün, herhangi bir federasyondan istediği takımla dostluk maçı oynama hakkına saygı duyduğunu belirtti.

    Bununla birlikte Barcelona'nın İsrail Futbol Federasyonuna bağlı Beitar Jerusalem ile Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapmasının Filistin Futbol Federasyonunun haklarının doğrudan ihlali anlamına geleceği, çünkü Doğu Kudüs'ün İsrail Futbol Federasyonunun yetki alanının dışında kaldığı vurgulandı.

    Maçın oynanacağı stadyum, yıkılan Filistin köyünün enkazı üzerine inşa edildi

    Açıklamada, maçın oynanmasının planlandığı stadyumun, İsrail tarafından yıkılan Filistinli El-Malha köyünün enkazı üzerine kurulduğu, köy sakinlerinin zorla kovularak mülteci kamplarında yaşamaya zorlandığı aktarıldı.

        Filistin Futbol Federasyonu, İspanyol kulübünü maçın yapılacağı mekan seçimini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

        Filistin Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona 4 Ağustos'ta Doğu Kudüs'te İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla dostluk maçı oynamayı planlıyor.

        İsrail'in en önemli futbol takımlarından biri olan Beitar Jerusalem taraftarları ırkçı tutumları, Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla biliniyor. Beitar Jerusalem, İsrail liginde hiçbir Müslüman Arap oyuncunun oynamadığı tek kulüp unvanına sahip.

        Her fırsatta Messi ile karşılaştırılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise daha önce sayısız kez Filistin'e destek açıklaması yapmıştı.

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