Filistin'den İspanyol ekibi Barcelona'ya İsrail tepkisi! Yıkılan Filistin köyünün enkazına inşa edilen...

İsrail'in en önemli futbol takımlarından biri olan Beitar Jerusalem taraftarları ırkçı tutumları, Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla biliniyor. Beitar Jerusalem, İsrail liginde hiçbir Müslüman Arap oyuncunun oynamadığı tek kulüp unvanına sahip.