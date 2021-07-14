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    • Spor
    • 14.07.2021 17:53
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    • 14.07.2021 18:04
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    Trabzonspor - Ümraniyespor | CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçına Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinen takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Ümraniyespor | CANLI

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçına Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR | CANLI İZLE
    Saat 18.00'de başlayan Trabzonspor-Ümraniyespor mücadelesi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

    A SPOR CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

    Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

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