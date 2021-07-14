Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçına Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.
ASpor CANLI YAYIN
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR | CANLI İZLE
Saat 18.00'de başlayan Trabzonspor-Ümraniyespor mücadelesi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde