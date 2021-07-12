Younes Belhanda: Fatih hocam aradı, 'Orası benim şehrim' dedi

Adana Demirspor'in yeni transferi Younes Belhanda, lacivertli-mavili ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Belhanda, "Sezon öncesi bildiğiniz gibi biraz zor oluyor. Süper Lig için hazırlanmamız gerekiyor. Buraya geldiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"BAŞARI YAKALAMAK İÇİN SÜPER LİG'DEYİZ"
Süper Lig'de başarı yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Belhanda, "Süper Lig'de sadece bulunmak için bulunmayacağız. Başkanımız da çok yatırım yaptı. Elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'de başarı yakalamak için bulunuyoruz" diye konuştu.
"BAŞKAN GELDİĞİNDE DİREKT KABUL ETTİM"