Younes Belhanda: Fatih hocam aradı, 'Orası benim şehrim' dedi

"Milli takımdan beklentilerim vardı. Üzüldüm açıkçası ben de biraz Türk'üm. Özellikle Hollanda maçından sonra beklediğim şeyler olmuştu. Bu sene olmadı ama bir sonraki turnuvada inşallah olur."

"HOCAMIZIN DOKUNUŞUYLA DA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"