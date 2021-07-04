Younes Belhanda: Artık kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzalayan Younes Belhanda, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor, 2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'yı 3 seneliğine kadrosuna kattı.
beIN SPORTS'a konuşan Faslı yıldızın açıklamaları şöyle;
"MAÇLARA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Kendimi iyi hissediyorum. Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Futbolu çok özledim."Türkiye'deki taraftarlar %200 futbolla yaşıyorlar."
"BANA 8 NUMARA GÖREVİ VERİLİRSE 10 NUMARA OYNAMAM"
"Eğer antrenör bana 8 numara görevi verirse, sırtımda 10 numara yazsa bile 10 numara oynamam. Formasında 90 numara yazan oyuncu nerede oynayacak?"
"ADANA DEMİRSPOR'U TERCİH ETMEMİN İLK SEBEBİ KULÜBÜN HEDEFLERİ"