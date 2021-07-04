Younes Belhanda: Artık kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum

"Şu anda Adana Demirspor için mücadele ediyorum. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Galatasaray'da 4 sezon geçirdim ancak yeni bir döneme başlamanın zamanı geldi. Artık Adana Demirspor'dayım. Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Adana Demirspor için bir başarı limiti yok. Yeterince rekabetçi olduktan sonra zafer gelir. Hedefimiz hep kazanmak olacak."

"GALATASARAY BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TECRÜBEYDİ"