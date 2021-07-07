SON DAKİKA! Türkiye'ye gelen Mario Balotelli Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da yıldız oyuncu Mario Balotelli ile anlaşma sağlanmıştı.
Adana Demirspor'un haftalardır görüştüğü Mario Balotelli, bugün İstanbul'a gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak."
ADANA DEMİRSPOR'DAN PAYLAŞIM
Adana Demirspor, Balotelli ile ilgil bir paylaşım yaptı.