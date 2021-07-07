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    • Spor
    • 07.07.2021 15:45
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    • 07.07.2021 17:52
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    SON DAKİKA! Türkiye'ye gelen Mario Balotelli Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Haberin detayları...

    Süper Mario imzayı attı

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da yıldız oyuncu Mario Balotelli ile anlaşma sağlanmıştı.

    Adana Demirspor'un haftalardır görüştüğü Mario Balotelli, bugün İstanbul'a gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak."

    ADANA DEMİRSPOR'DAN PAYLAŞIM

    Adana Demirspor, Balotelli ile ilgil bir paylaşım yaptı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." sözlerine göndermede bulunuldu.

        Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan "İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!" kısmını paylaştı.

        BAŞKANI TAKİBE ALDI

        Mario Balotelli, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'da takibe aldı.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Türkiye'ye gelen Mario Balotelli Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı