660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz'ün hedefi ebedi altın kemeri almak

Başpehlivan Gürbüz, memleketi Antalya'ya dönmeden önce Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Gürbüz, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'da birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"BU BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Kırkpınar'ın 660 yıldır yapılan çok önemli bir gelenek olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Güreş bizim tarihimiz, örfümüz, adetimiz. Bu sahalarda Kel Aliçoların, Koca Yusufların, Adalı Halillerin yaptığı sporu temsil ediyoruz günümüzde. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Böyle önemli bir sahada başpehlivan olduğum için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza da güreşe ve pehlivanlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kırkpınar'da üst üste 3 kez başpehlivan olmayı istediğini belirten Gürbüz, "Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak. Amacım hem Antalya'ya tarihinde ilk defa ebedi olarak altın kemeri götürmek hem de babamın yarım kalan hikayesini mutlu sonla tamamlamak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan ise Gürbüz'ün Kırkpınar'da önemli bir performans gösterdiğini dile getirdi.

"BAŞPEHLİVANA DA ALTIN KEMERİ VERMEK İSTERİM"

Ali Gürbüz'ün önünde de bir basamak kaldığını aktaran Gürkan, "İnşallah Edirne'nin Kurtuluşu'nun 100. yılında 661. Kırkpınar'da da başpehlivan olmasını temenni ediyorum. Ben de belediye başkanıyken, Kırkpınar Ağası'na altın kemer verdim. Bir başpehlivana da ebedi altın kemeri vermek isterim, arzu ederim. Pehlivanımıza başarılar diliyorum. İyi bir seri tutturdu." ifadelerini kullandı.