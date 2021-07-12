Galatasaray’da disiplinsiz davranan Diagne’ye ceza kapıda

Galatasaray'a transfer olduğundan beri disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktör Fatih Terim tarafından istenmeyen adam ilan edilen Mbaye Diagne'nin başı yönetimle yine derde girecek...
Sarı-Kırmızılı kulüp, zamanında İstanbul'a dönmediği için tecrübeli golcü hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı.
29 yaşındaki golcü futbolcu, 2 yıl önce Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmiş ancak istikrarsız ve disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik heyetin gözüne bir türlü girememişti.