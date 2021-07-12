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    • 13.07.2021 00:53
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    Galatasaray’da disiplinsiz davranan Diagne’ye ceza kapıda

    Geçen sezon İngiltere’de kiralık olarak forma giyen Senegalli yıldız için Sarı-Kırmızılı kulüp ceza vermeye hazırlanıyor. golcü Disiplinsiz futbolcu hakkında hukuki süreç başlatılacak. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Diagne’ye ceza kapıda

    Galatasaray'a transfer olduğundan beri disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktör Fatih Terim tarafından istenmeyen adam ilan edilen Mbaye Diagne'nin başı yönetimle yine derde girecek...

    Sarı-Kırmızılı kulüp, zamanında İstanbul'a dönmediği için tecrübeli golcü hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı.

    29 yaşındaki golcü futbolcu, 2 yıl önce Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilmiş ancak istikrarsız ve disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik heyetin gözüne bir türlü girememişti.

        Sarı-Kırmızılılar, harcama limitlerinde yer açmak için onu elden çıkartmak istiyor. Geçen sezon İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich'te forma giyen Mbaye Diagne'nin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Diagne, bir dönem Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da forma giymiş ve oradaki disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik ekip tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

        Galatasaray onu yeni sezonda kadroda düşünmüyor ve kulüp arıyor. Ancak Senegalli yıldız için şu ana kadar beklenen transfer teklifi gelmedi.

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