Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.07.2021 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 11:56
    ABONE OL

    12 Temmuz 2021 Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı? Biletix.com'da Formula 1 biletleri satış fiyatları ne kadar?

    12 Temmuz Formula 1 biletleri hakında detaylar araştırılmaya başlandı. Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 İstanbul yarışı için biletler yarın satışa çıkıyor. 1-3 Ekim tarihleri arasında 3 gün sürecek Formula 1 Turkish Grand Prix 2021’de 10 farklı takımdan 20 yarışçı nefes kesen bir mücadelenin içerisinde yer alacak. Tarihe geçecek bu önemli organizasyonda motor sporları tutkunları için Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle üst düzey Covid 19 önlemleri büyük bir titizlikle alınacak. Peki, Formula 1 İstanbul bileti Biletix'ten nasıl alınır? Biletix.com'da Formula 1 biletleri satış fiyatları ne kadar 2021? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı?

    12 Temmuz Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı? 2020 F1 bilet fiyatları ne kadar? Türkiye F1 bilet fiyatları tarihi etkinliği yerinde izlemek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği organizasyona sayılı gün kaldı. 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek etkinlik için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? Gold, Silver ve Açık Alan tribünleri için F1 bilet fiyatları hakkında merak edilen bilgiler…

    FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?

    2021 bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

    F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

    Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

    Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        FORMULA 1 BİLET FİYATLARI!

        14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

        Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

        Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

        Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

        Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

        Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

        Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

        Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

        Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

        Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

        Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

        Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

        Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

        Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

        Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

        Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

        FORMULA 1 NEDİR?

        Formula 1 dünyaca ünlü yarış sporlarından en popüler olanıdır. Formula 1'in kısa hali olan F1, tek bir sürücüden oluşmakla beraber üstü açık, dört büyük tekerleklere sahip diğer araçlara nazaran çok daha hızlı ve güçlü bir yarış sporudur. Diğer yarışlara nazaran riski çok olduğu gibi heyecan ve zevki de bir o kadar yüksektir. Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışlarında sene sonunda olan puanlar toplanır ve buna göre sürücüler Şampiyon olur ve ekipler de ekip Şampiyonu olarak birincilik ödüllerini alırlar.

        Formula 1 Dünya Şampiyonluğu FIA tarafından gerçekleştiren, dünyanın en tanınmış yarış sporlarıdır. Bu şampiyona ile beraber dört senede bir yapılan Futbol Dünya Kupası ve Yaz Olimpiyatları'ndan sonra dünyada en fazla rağbeti görüp izleme sayısı artan spordur. Dünya üzerinde en fazla bilinen marka olan Formula 1, televizyon kanallarında her sene düzenlenen en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada farklı onlarca ülkelerde 19 ila 20 yarış civarında olmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Turkovac'tan sonra 7 yerli aşı projesi daha
        Haberler Spor 12 Temmuz 2021 Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı? Biletix.com'da Formula 1 biletleri satış fiyatları ne kadar?