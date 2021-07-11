12 Temmuz 2021 Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı? Biletix.com'da Formula 1 biletleri satış fiyatları ne kadar?

FORMULA 1 NEDİR?

Formula 1 dünyaca ünlü yarış sporlarından en popüler olanıdır. Formula 1'in kısa hali olan F1, tek bir sürücüden oluşmakla beraber üstü açık, dört büyük tekerleklere sahip diğer araçlara nazaran çok daha hızlı ve güçlü bir yarış sporudur. Diğer yarışlara nazaran riski çok olduğu gibi heyecan ve zevki de bir o kadar yüksektir. Her yıl düzenli olarak yapılan Formula 1 yarışlarında sene sonunda olan puanlar toplanır ve buna göre sürücüler Şampiyon olur ve ekipler de ekip Şampiyonu olarak birincilik ödüllerini alırlar.

Formula 1 Dünya Şampiyonluğu FIA tarafından gerçekleştiren, dünyanın en tanınmış yarış sporlarıdır. Bu şampiyona ile beraber dört senede bir yapılan Futbol Dünya Kupası ve Yaz Olimpiyatları'ndan sonra dünyada en fazla rağbeti görüp izleme sayısı artan spordur. Dünya üzerinde en fazla bilinen marka olan Formula 1, televizyon kanallarında her sene düzenlenen en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada farklı onlarca ülkelerde 19 ila 20 yarış civarında olmaktadır.