12 Temmuz 2021 Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı? Biletix.com'da Formula 1 biletleri satış fiyatları ne kadar?

12 Temmuz Formula 1 biletleri son dakika Biletix'te satışta çıktı mı? 2020 F1 bilet fiyatları ne kadar? Türkiye F1 bilet fiyatları tarihi etkinliği yerinde izlemek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği organizasyona sayılı gün kaldı. 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek etkinlik için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, F1 bilet fiyatları ne kadar olacak? Gold, Silver ve Açık Alan tribünleri için F1 bilet fiyatları hakkında merak edilen bilgiler…
FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?
2021 bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.
Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.