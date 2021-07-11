Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan en iyi tirübün hangisi 2021?

SİLVER 5 VE SİLVER 6

Silver, sekiz, dokuz ve onuncu virajlara hakim olan bir tribün. Özellikle diğer biletlere göre olan fiyat/performans ücretiyle dikkat çekiyor. 10. virajda yapılacak sert frenler ile bir nebze de olsa da geçiş izleyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi fiyat/performans açısından Silver 5 gayet ideal.

Silver 6 ise sahip olduğu dar açısıyla tercihlerinizde en alt sıralarda olmalı.

SİLVER 7

2011 yılında dönemin F1 spikeri Okay Karacan'ın, "Aman aman aman Sebastian Vettel" sözleriyle anlattığı Mark Webber-Sebastian Vettel kazasını doğrudan gören tribün. DRS sonunda 12. viraj öncesinde geçiş izleme şansına sahip olacaksınız. Yarışı takip edebilmek için ideal noktalardan bir tanesi de Silver 7.

SİLVER 8 VE SİLVER 9

Pit yolunu gören bir tribün. Yavaş virajlar sonrasında araçlar artık tamamen tüm performanslarını verdiği için geçişlere ve atraksiyonlara gebe bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Silver 9 için de tek söyleyebileceğimiz şey, pistin en hızlı bölümünü görebilecek olmanız.