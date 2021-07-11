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    • Spor
    • 11.07.2021 10:49
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    • 11.07.2021 10:49
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    F1 biletleri satışa çıktı mı? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden alınır? F1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar?

    Formula 1 bileti nasıl alınır? 2021 Türkiye Grand Prix Formula 1 bileti nereden alınır? Soruları merak edilerek araştırılıyor. 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta seyircili olarak gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım başladı. Bu kapsamda, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği Formula 1 biletleri satışa çıkıyor. F1 tutkunları da biletleri nasıl ve nereden alabileceğini merak ediyor. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamada biletlerin ne zaman ve nereden satışa çıkacağına dair bilgiler paylaşıldı. Peki; F1 biletleri satışa çıktı mı? F1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte konuya işikin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    F1 biletleri satışa çıktı mı? 2021 F1 İstanbul GP bilet fiyatları!

    F1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl alınır? 2021 Türkiye Grand Prix için heyecan dorukta. 1- 3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için geri sayım sürüyor. Yarış severler bu organizasyonu yerinde izlemek istiyor. Peki, Formula 1 bileti nasıl alınır? 2021 Türkiye Grand Prix Formula 1 bileti nasıl alınır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    F1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

    Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

    Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?

    2021 bilet satışı Biletix sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

        FORMULA 1 BİLET FİYATLARI!

        14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 ile 1.900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

        Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

        Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

        Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

        Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

        Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

        Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

        Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

        Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

        Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

        Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

        Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

        Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

        Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

        Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

        Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

        ETKİNLİK KURALLARI

        - Etkinlik, etkinlik tarihinde 6 yaşından (4 Ekim 2015 ve sonrası doğumlu) küçük çocuklar için ücretsizdir. 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir koltuk verilmeyecektir. EKIM ve İstanbul Park çocuğun yaşını kanıtlamak amacı ile, kimliğini isteme hakkını saklı tutar. Çocuğun sağlığından ve güvenliğinden EKIM ya da İstanbul Park sorumlu değildir, bilet hamili sorumludur.
        - Covid 19 önlemleri kapsamındaki tüm kurallara uyulmalıdır.
        - Sağlık Bakanlığı'nın alacağı yeni Covid 19 önemlerine göre düzenli olarak güncellenecektir.
        *Sosyal mesafe
        - Tüm etkinlik alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek dizayn edilmiştir.
        *Hijyen
        - Tüm etkinlik alanlarına hijyen noktaları konumlandırılmıştır ve ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilmektedir.
        *Maske
        - Intercity İstanbul Park tesisine maskesiz giriş yasaktır. Tesis girişinde ve saha içerisinde maske kontrolü yapılacaktır. Tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur.
        *Ateş ölçümü
        - Intercity İstanbul Park tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. Ateş ölçümünde 37.5 derecenin altında olanlar, tesise girebilirler. 37.5 derecenin üzerinde olanlar, birkaç dakika bekletilir ve tekrar ölçülür. Son ölçümü de 37.5 üzerinde olanlar tesise alınmayacaktır.
        - Covid 19 önlemleri kapsamında şüpheli kişiler etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.
        - Etkinlik alanına yiyecek, içecek, kesici alet, drone, şemsiye, elektirikli/elektiriksiz scooter alınmayacaktır.
        - Biletler etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda tekrar okutulmalıdır. Biletini okutmayan misafirlerimiz etkinlik alanına giriş yapamayacaktır.
        - Otopark alanına otopark bileti olmayan kimse alınmayacaktır.
        - Organizasyon biletlerinin resmi satış noktası Biletix'tir. Başka kişi, kurum veya kuruluşlardan bilet satın alınmamalıdır.
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