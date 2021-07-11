Galatasaray'da transferde sürpriz isim: Felipe Melo

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan Galatasaray'da yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda gündeme sürpriz bir isim geldi: Felipe Melo...