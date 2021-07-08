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    • 08.07.2021 18:23
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    • 08.07.2021 18:34
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    Son dakika! Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

    Gelen son dakika haberine göre, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. Ağaoğlu teşekkürlerini iletti.

    Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nde yeni başkanın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olduğunu açıkladı.

    Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğimizi sizinle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

    "SÜPER LİG A.Ş..."

    Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig A.Ş'nin kurulması için 21 kulüpten mutakabat aldıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Profesyonel bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Bunun bir sonraki adımının da 'Süper Lig Kulüpleri AŞ' olması yolunda 21 kulübümüzün mutabakatını aldık." ifadelerini kullandı.

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