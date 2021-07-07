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    • 07.07.2021 10:56
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    Trabzonspor'da Sörloth planı! Transfer böyle bitirilecek

    Trabzonspor'da Sörloth için bekleyiş devam ediyor. Leipzig'in hocası Jesse Marsch'ın golcü futbolcu için vereceği kararı bekleyen bordo-mavili ekip karar sonrası harekete geçecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzonspor'da Sörloth planı! Transfer böyle bitirilecek

    Trabzonspor, kulüp tarihine geçen eski golcüsü için bekleyişini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı.
    Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch, yaklaşık 1 hafta sonra Alexander Sörloth ile ilgili son kararını verecek.



    Alman kulübü, Norveçli yıldız golcüyü kiralık listesine koyarsa Karadeniz ekibi harekete geçecek. Trabzonspor, böyle bir durumda oyuncuyla ilk temas kurma hakkına sahip kulüp.



    Bordo-Mavililer, Sörloth'u getirebilmek için de tüm planını hazırladı. Alman kulübü Norveçli yıldız için 3 milyon Euro kiralama bedeli istiyor. Yıldız golcü de yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Trabzonspor, Sörloth transferi için kaynak arayışlarına başladı.



        Yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan yüzde 10 alacağından vazgeçip kiralama bedelini bu şekilde halledeceği öğrenildi. Bordo-Mavili yönetim, oyuncunun alacağı paranın yarısını sponsorla ödemeyi planlıyor.



        Trabzonspor'da oyuncuların aldığı tavan ücret 1.5 milyon Euro. Yönetim bu ücreti geçmek istemiyor. Bu yüzden iş insanları ve sponsorlar devreye sokulacak.



        Karadeniz ekibi Alexander Sörloth'u iki yıl önce İngiliz ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralamıştı. Trabzonspor'da muhteşem bir sezon geçiren Norveçli golcü Leipzig'in dikkatini çekti.



            Trabzonspor kiralık oyuncusundan bonservis ücreti kazanarak bir ilki başardı. Bordo-Mavililer, Sörloth'un Leipzig'e transferinden 10 milyon Euro'yu kasasına koydu.



            Alman kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth, Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atarak Gol Kralı olmuştu.
            Yıldız golcü, Norveç Milli Takımı'nda 32 kez forma giydi ve 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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