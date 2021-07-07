Trabzonspor'da Sörloth planı! Transfer böyle bitirilecek

Trabzonspor, kulüp tarihine geçen eski golcüsü için bekleyişini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı.
Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch, yaklaşık 1 hafta sonra Alexander Sörloth ile ilgili son kararını verecek.
Alman kulübü, Norveçli yıldız golcüyü kiralık listesine koyarsa Karadeniz ekibi harekete geçecek. Trabzonspor, böyle bir durumda oyuncuyla ilk temas kurma hakkına sahip kulüp.
Bordo-Mavililer, Sörloth'u getirebilmek için de tüm planını hazırladı. Alman kulübü Norveçli yıldız için 3 milyon Euro kiralama bedeli istiyor. Yıldız golcü de yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Trabzonspor, Sörloth transferi için kaynak arayışlarına başladı.