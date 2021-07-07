Trabzonspor'da Sörloth planı! Transfer böyle bitirilecek





Bordo-Mavililer, Sörloth'u getirebilmek için de tüm planını hazırladı. Alman kulübü Norveçli yıldız için 3 milyon Euro kiralama bedeli istiyor. Yıldız golcü de yıllık 3 milyon Euro yıllık ücret alacak. Trabzonspor, Sörloth transferi için kaynak arayışlarına başladı.